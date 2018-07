Stroncato in vacanza l'ex giudice De Curtis

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIUSTIZIA IN LUTTOROVIGO Aveva lasciato Rovigo ormai da tempo, per trasferirsi a Ferrara, una volta conquistato il traguardo della pensione. Ma per anni Francesco De Curtis ha rappresentato la giustizia a Rovigo, come pretore prima e poi come giudice istruttore, ricoprendo anche il ruolo di presidente di sezione del Tribunale di via Verdi. Sono passati molti anni, ma il suo ricordo è ancora vivo e la notizia della sua improvvisa scomparsa, colpito da un'emorragia cerebrale mentre si trovava in vacanza in Croazia, si è diffusa rapidamente in...