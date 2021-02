ADRIA

Doppiette in lutto. L'associazione Cacciatori Veneti, sezione di Adria, ha perso il geometra Massimo Mantovani. Il 54enne, che ultimamente aveva trovato occupazione in Fincantieri, è stato stroncato sabato da un attacco cardiaco mentre stava riposando nel proprio letto. Mantovani soffriva di patologie cardio circolatorie da alcuni mesi, tanto che da non molto era uscito dall'ospedale di Adria come ricorda l'amico Daniele Ceccarello, presidente dei Cacciatori Veneti e ex coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia. «Era una persona splendida e un vero amico, sempre disponibile in ogni circostanza. Aveva preso parte alla contesa elettorale del 2016 per le amministrative come candidato consigliere nella lista di Fratelli d'Italia-Adriamo - Indipendenza Noi Veneto in appoggio dell'allora candidato sindaco Massimo Barbujani».

FUNERALI A MAZZORNO

Oltre alle figlie Aurora ed Elena, che vivono a Bottrighe con l'ex moglie, Mantovani lascia gli anziani genitori e il fratello Andrea. I funerali saranno celebrati domani, alle 15 nella chiesa di Mazzorno Sinistro. La salma sarà poi tumulata nel cimitero frazionale.

G.Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA