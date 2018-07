Stroncato da un malore a 56 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRIGNANOROVIGO Si è spento all'interno della sua casa, dove da tempo viveva da solo. le cause della morte sono naturali, probabilmente un improvviso attacco di cuore. Il corpo ormai senza vita di Giulio Ambrosini, 56enne di Grignano Polesine, stroncato con molta probabilità da un infarto, è stato scoperto nella tarda serata di venerdì.ALLARME DEL VICINOAd avvisare i carabinieri è stato il vicino di casa, che non lo vedeva uscire di casa da almeno un paio di giorni. Ambrosini era un uomo molto riservato: non aveva un lavoro ed era solito...