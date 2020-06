SICUREZZA

ROVIGO Auto e strade dissestate non vanno a braccetto. Il colpo di grazia arriva loro con la dilatazione provocata dalla pioggia. La Fiab, Associazione Amici della bici di Rovigo, segnala, dopo una settimana ricca di precipitazioni, riecco il problema delle buche sull'asfalto come risultato di usura e sollecitazioni che il manto stradale riceve dal passaggio continuo di veicoli. Più è pesante il veicolo, più forti sono le sollecitazioni; se l'asfalto è rattoppato, il manto stradale risulta ancora più debole. Fiab snocciola i dati: un'utilitaria pesa fino a una tonnellata, un Suv circa il 30% in più (un'auto elettrica raggiunge le 2 tonnellate). Nel 2019, secondo l'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (Unrae), i Suv sono stati le auto più vendute: il 40% del mercato auto del Nord-Est.

PARCO AUTOVEICOLI

Il parco macchine, oltre a essere in costante aumento numerico (a Rovigo più 1.500 veicoli in 4 anni), quindi è anche in costante aumento di peso e dimensione. Sulle strade rodigine circolano 44.582 veicoli l'anno (dati Aci 2019) che portano al poco invidiabile risultato di 871 veicoli ogni mille abitanti, sopra la media nazionale di 854 e veneta di 851. Questi veicoli percorrono 16.737 chilometri l'anno, valore tra i più elevati d'Italia, stando ai dati 2018 dell'Osservatorio UnipolSai Assicurazioni.

IL PESO SULLE STRADE

Significa che ogni giorno vengono percorsi 46 chilometri per circa 4 ore, alla velocità media rodigina di 40 all'ora (dati Aci). Dati alla mano, i chilometri percorsi da tutti questi veicoli sono 2 milioni al giorno (tenendo conto anche dei pendolari che entrano in città). Per l'Istituto nazionale formazione trasporti (Isfort) nel 2018 gli spostamenti con mezzo motorizzato in un comune come Rovigo sono stati il 67% del totale (meno del 10% con passeggero). A Rovigo, circolano quindi tantissimi veicoli che percorrono una infinità di chilometri praticamente senza passeggeri e in costante aumento di peso. Un perfetto cocktail per generare molte buche.

Fiab si rende conto che rifare una strada perché non si formino più buche, con un rifacimento radicale e profondo del manto, è molto costoso per l'Amministrazione e richiederebbe tempo e disagi, senza contare che ormai si dovrebbe intervenire praticamente su tutte le strade urbane. Ma la soluzione c'è: «Usiamo, per spostarci, mezzi più leggeri, ad esempio la bicicletta».

Elisabetta Zanchetta

