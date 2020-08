LAVORI PUBBLICI

ROVIGO Come promesso dall'assessore comunale ai lavori pubblici Giuseppe Favaretto, l'estate 2020 è stata incentrata su tutta una serie di lavori sulle strade di città e frazioni. Si tratta di interventi di asfaltatura e riparazione delle buche. Il tutto rientra nell'accordo-quadro biennale di Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali, per un importo complessivo di 400mila euro. A questi vanno aggiunti gli interventi di Risanamento e riqualificazione delle infrastrutture viarie del territorio comunale, per 50mila euro. I lavori comprendono interventi sulle strade per chiusura buche, sistemazione cordonate e caditoie. Pulizia di canali di scolo acque. Queste le vie interessate dai lavori: Mazzini, viale Tre Martiri incrocio con via De Polzer, viale della Pace dal semaforo incrocio via Gramsci fino alla rotatoria di viale tre Martiri, viale Porta Adige, da via Zuccherificio a rotatoria di via Merlin, tratto finale di via Casalveghe a completamento asfaltatura Acquevenete fino all'ingresso del cimitero, via Custoza a tratti a Mardimago, tratto di marciapiedi tra scuola materna ed elementare di Mardimago. Inoltre lavori di rifacimento dei marciapiedi di corso del Popolo e di via Gramsci.

LA PROTESTA

«Abbiamo presentato all'assessore Favaretto un dossier fotografico di una quarantina di foto relative alla frazione di Mardimago - sottolinea Giuliano Bernardinello, presidente del Comitato civico Vivi Mardimago - Si tratta di foto che abbiamo scattato un paio di giorni dopo l'intervento delal ditta incaricata. Precisiamo che alcuni lavori sono in parte stati eseguiti bene, ma altri purtroppo sono stati fatti veramente male, con discontinuità e senza criterio. Il Comitato si chiede se chi è deputato a fare i controlli abbia provveduto e, se non l'ha fatto, proceda a un sopralluogo, con lo scopo di valutare l'opportunità di far rifare i lavori a regola d'arte o sospendendo i pagamenti, perchè vogliamo credere che le direttive tecniche per i lavori commissionati non siano satete quelle di sistemare alla bell'e meglio, ma di realizzare un intervento ben fatto».

Marco Scarazzatti

