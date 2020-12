DELTA

Problema sicurezza per le strade che nell'isola di Ariano corrono sulle sommità arginali del fiume Po di Venezia e dei rami del fiume Po di Goro e Po di Gnocca o della Donzella. Un unico anello stradale sopraelevato di quasi 100 chilometri, interamente asfaltato.

La mobilità pedonale e podistica quotidiana è purtroppo gravata da carenze e pericoli che derivano dal deterioramento della sede stradale e dal traffico automobilistico soprattutto nel tratto dell'itinerario che attraversa il comune di Taglio di Po. Qui sono sempre più numerose le buche e le crepe nel manto stradale e il traffico automobilistico è sempre più intenso con il mancato rispetto delle regolamentazioni espresse dai numerosi cartelli di divieto e velocità consentita. Spesso succedono incresciosi incidenti, anche recenti e purtroppo, gravi.

PROBLEMA SICUREZZA

Sale quindi la richiesta di iniziative tali da aumentarne l'indice di sicurezza. Spiega l'assessore all'Ambiente, Alberto Fioravanti, vice sindaco di Taglio di Po: «Nel pieno rispetto dei nostri confini con i comuni di Corbola ed Ariano nel Polesine, ricordo che abbiamo nella nostra giurisdizione soltanto parte degli argini in destra al Po di Venezia e al ramo del Po di Gnocca. Già da qualche anno abbiamo in concessione il tratto dell'argine del Po di Venezia dalla frazione di Mazzorno Destro al ponte della statale 309 Romea e l'abbiamo trasformata in pista ciclo pedonale con la prevista segnaletica e l'autorizzazione di transito automobilistico ai soli residenti e a quanti hanno motivi di lavoro o debbono raggiungere luoghi di ricezione agro-turistica, rispettando i limiti di velocità e le altre norme previste dal Codice della strada. Le restanti strade arginali sono di competenza dell'Aipo: non ci dovrebbero transitare veicoli, moto o altri mezzi di trasporto di persone o merci perché chiuse al traffico. Nel tratto dal ponte della statale 309 Romea a Ca' Vendramin-azienda agricola fratelli Forte, il transito di veicoli a motore è autorizzato ai soli residenti o a coloro che hanno problemi di lavoro con l'obbligo di rispettare i limiti di velocità e il Codice della strada, essendo di esclusiva competenza dell'Aipo. Nonostante ciò è il Comune di Taglio di Po a riprendere con asfalto crepe e buche per rendere sicura la strada, in modo che non vi sia alcun problema per chi, in bici, percorre la sommità arginale. Non appena avremo le risorse necessarie per poter dotare la strada della necessaria cartellonistica prevista dal Codice della strada, prenderemo in carico anche questo tratto, rientrando, da anni, nei nostri progetti di ampliamento delle piste ciclo-pedonali sul nostro territorio comunale».

Giannino Dian

