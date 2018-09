Strada-groviera, l'incubo dei residenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RESIDENTI IN ALLARMEROVIGO Sembra non avere più pace la situazione stradale di Rovigo e delle zone limitrofe, con particolare riguardo alle frazioni, lasciate ancora una volta in un pericoloso stato di abbandono. È di appena qualche giorno fa la notizia della voragine apertasi in via Munerati, lungo la strada che porta verso Cantonazzo e che di fatto collega due delle frazioni più popolose del comune, Granzette e Concadirame. Immediata la decisione da parte di Palazzo Nodari di chiudere la strada per evitare pericoli con l'intensificarsi...