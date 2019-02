«Strada devastata dai camion dei rifiuti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO È allarme traffico pesante sulle strade di Rovigo, troppo strette per accogliere camion, furgoni e tir, diretti nelle zone artigianali, industriali e agricole. «Ho contato 55 mezzi pesanti al giorno in via Calatafini, sulla strada che da Rovigo porta a Sarzano» racconta Giuseppe Borella. Ivaldo Vernelli, consigliere comunale di opposizione, assieme a Marco Vedovetto di Vivi Mardimago, evidenzia che «il Passante Nord è la strada più importante della città, ma non c'è mai stata la volontà politica per realizzarla»....