ROVIGO Una lunga coda, con conseguenti ore di attesa, ha colto del tutto impreparato chi si è recato a fare i tamponi tra la serata di mercoledì e la mattinata di ieri, al Censer di Rovigo.

«Sono stata sotto la pioggia e al freddo, assieme ad altre centinaia di persone - racconta una cinquantenne di Rovigo - questo nonostante mi fossi prenotata per tempo. Un fatto del tutto inspiegabile, che mi ha costretto a fare ritorno a casa, in quanto c'era il rischio che attendessi fino alle 23 passate».

Il racconto della donna si arricchisce poi di altri particolari. «Eravamo abituati a presentarci nel tendone bianco, dove c'era la postazione sia per eseguire i vaccini, sia per effettuare i tamponi. Questa volta, però, abbiamo trovato tutto chiuso, anche se tutto era stato lasciato lì come prima (computer, scrivanie, sedie e altro) e l'unico riparo che c'era era la piccola tettoia del bar, che porta nella sala Bisaglia. Dal padiglione B si è dunque passati in quella che per quasi un anno era stata anche la sede del Cinecolonne. Io avevo il numero 361 e notavo che oltre a rodigini, c'erano anche tante persone provenienti dalla Bassa Padovana».

Il problema pare sia dovuto a due fattori: l'attacco hacker che ha paralizzato nei giorni precedenti l'ospedale di Schiavonia, ma soprattutto il fatto che lo stesso nosocomio vicino a Monselice sia diventato nel frattempo un Covid hospital.

«Anche chi si era recato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, ha patito disagi - prosegue la rodigina - un paio di famigliari si erano infatti recati prima di me, nella stessa serata di mercoledì 8 dicembre, nell'ospedale del capoluogo e avevano sentito dire da una donna proveniente da Este che c'erano stati dei problemi a Schiavonia e quindi tantissime persone erano state dirottate pure nella vicina Rovigo, oltre che in altre strutture padovane, per farsi i tamponi».

Nella tarda mattinata di ieri, dopo avere disdetto il tampone concordato la sera prima, la 50enne è ritornata al Censer e questa volta la situazione era un po' meno caotica rispetto alla sera precedente, anche se ugualmente tutti erano costretti a restare all'aperto per aspettare il loro turno. «Dopo un'ora e mezza è arrivato l'esito del tampone, che anche questa volta è risultato negativo. È da agosto che mi sottopongo a tamponi tre volte la settimana - racconta un'altra donna - lo faccio sia perché devo andare a lavorare, sia per sapere come sto. Ne ho contati una cinquantina e finora mai nessuno è risultato essere positivo».

Sul caso dell'ospedale di Schiavonia, diventato Covid hospital, è intervenuta la Cisl Fnp di Padova-Rovigo: «Bassa Padovana senza prestazioni ordinarie, grave disagio, soprattutto per gli anziani. Comprendiamo che la situazione all'ospedale di Schiavonia è estremamente delicata e che all'ondata di contagi si sono aggiunte le difficoltà per l'attacco hacker, che ha reso inutilizzabile la memoria del sistema e impossibile anche prendere un appuntamento. I cittadini, non essendo stati avvisati, sono stati inviati ad altre strutture, creando notevoli disagi per loro e per il personale degli sportelli» afferma la segretaria territoriale della Cisl Padova Rovigo, Stefania Botton.

