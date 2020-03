Un banchetto per vendere mimose e sostenere le attività dell'associazione Non violence, fra piazza Merlin e via Ponte Roda il 7 e l'8 marzo. Tutto regolarmente autorizzato. Fino a quando una telefonata ha avvisato della revoca dell'autorizzazione, causa Coronavirus. Il presidente dell'associazione, Moreno Ferrari, di Lendinara, noto soprattutto per le sue tante battaglie ambientaliste, definisce il tutto «un'incomprensibile assurdità». Per Ferrari, infatti, che dopo aver inviato una mail al sindaco, oggi preannuncia una visita negli uffici di Palazzo Nodari, «al di là della forma, una telefonata che arriva due giorni prima, è la sostanza che non ha senso: a Rovigo sono stati bloccati tutti i banchetti delle associazioni, ma il mercato settimanale si continua a fare. Non capisco la coerenza. Poi, anche dal punto di vista territoriale, non c'è uniformità: possiamo fare il banchetto a Lendinara, a Badia, a Ferrara, ma non a Rovigo. Non si capisce proprio perché questa intransigenza, trattandosi di un'attività analoga a quella di un banco ambulante: allora chiudiamo i mercati, i negozi, i supermercati. E perché non la mostra a Palazzo Roncale, che è al chiuso? Questo diniego improvviso pone anche un problema, perché ormai abbiamo già fermato le mimose, con un investimento consistente. Ma il tema non è tanto economico, quanto di coerenza e di rispetto delle associazioni, che svolgono un prezioso ruolo di sussidiarietà».

