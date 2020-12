LE SCUOLE

CANARO Le scuole primaria Pascoli e la secondaria di primo grado Cattaneo di Canaro, afferenti all'Istituto Comprensivo di Occhiobello, hanno deciso di sospendere le attività in presenza da oggi al 23 dicembre. A darne comunicazione il sindaco Nicola Garbellini, attraverso i canali ufficiali del Comune: «Questa mattina ho condiviso con il preside la decisione (non semplice) di chiudere la scuola da lunedì 14 fino al 23 dicembre. I ragazzi continueranno a svolgere le lezioni a distanza e potranno rientrare a scuola il 7 gennaio. Nonostante non vi siano emergenze, il verificarsi di alcuni casi impone di adottare soluzioni preventive efficaci. Dunque, bene la sospensione delle lezioni in presenza. Inoltre, ho già incaricato gli uffici di provvedere d'intesa con la scuola a una sanificazione totale dell'immobile (palestra compresa) nei prossimi giorni. La situazione di Canaro non è certamente grave, posto che all'ultimo bollettino si contano in totale 9 positivi: in ogni caso, dato l'aggravarsi complessivo del quadro su scala nazionale, occorre come sempre la massima prudenza».

SCELTA RESPONSABILE

Una scelta di responsabilità, dunque, condivisa dal dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Occhiobello Salvatore Madaghiele e da Garbellini, maturata in seguito allo screening effettuato sugli alunni della scuola primaria Pascoli, che ha evidenziato 5 positività tra gli studenti. «Al di là dei numeri, che non sono certamente preoccupanti, trattandosi di bambini credo sia opportuno adottare ogni tipo di misura possibile. Anche per fare in modo che le persone che lavorano all'interno dell'Istituto possano farlo nelle condizioni migliori, serenamente, soprattutto a così pochi giorni dalle festività natalizie. Di qui a gennaio si farà didattica a distanza e i bambini e i ragazzi potranno riprendere le attività in presenza a partire dal 7 gennaio. Anche i genitori hanno condiviso questa misura precauzionale» ha detto il sindaco.

STRUTTURA CONDIVISA

La primaria e la secondaria di primo grado di Canaro si trovano all'interno dello stesso istituto perciò, per tutelare tutti gli studenti, le loro famiglie e il personale della scuola, si è ritenuto opportuno sospendere le attività in presenza e procedere ad una sanificazione totale dei locali, rimasti momentaneamente vuoti. All'interno del medesimo Istituto Comprensivo, gli scorsi venerdì 11 e sabato 12 dicembre anche nella secondaria di primo grado di Occhiobello le attività sono proseguite in modalità di didattica a distanza perché, dopo aver riscontrato due positività tra gli studenti di due diverse classi, non è stato possibile garantire il regolare svolgimento delle lezioni in presenza, dato che molti insegnanti hanno dovuto restare in isolamento fiduciario in attesa di essere sottoposti al tampone.

SCUOLA DELL'INFANZIA

Rientrano invece a scuola, dopo un periodo di isolamento fiduciario, i bambini della scuola dell'infanzia De Amicis di Occhiobello. A seguito degli esiti delle indagini epidemiologiche del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 5 Polesana, che non ha riscontrato nessuna positività, tutti gli alunni della sezione A, i docenti e i bambini che utilizzano lo scuolabus sono considerati liberi dall'isolamento fiduciario.

