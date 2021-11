Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

COMUNEROVIGO Addio lunghe file all'ufficio anagrafe del Comune. Anche Rovigo aderisce al nuovo servizio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr) del ministero dell'Interno, che permetterà di scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della famiglia, dal computer personale senza bisogno di recarsi allo sportello. Tra questi l'anagrafico di nascita e di matrimonio, di cittadinanza, di esistenza in vit....