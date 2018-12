Stop alle auto: oggi il verdetto della centralina dell'Arpav

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INQUINAMENTOROVIGO Oggi si dovrà fare molta attenzione ad usare l'auto. Sabato, domenica e lunedì è stata ampiamente superata la soglia 50 µg/m3 di polveri sottili nell'aria consentita dalla legge, arrivando fino a 73 µg/m3. Dovesse essere stato rilevato anche per ieri un dato di questo tipo, scatterebbe immediatamente il codice Arancione per l'ordinanza antinquinamento, bloccando tutti i veicoli alimentati a gasolio per le categorie Euro 0, 1, 2, 3 e anche 4. «Qualora scatti l'Arancione sarà avvisata la cittadinanza attraverso i...