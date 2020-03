Prosegue la chiusura dell'Accademia dei Concordi. Un provvedimento che il presidente Giovanni Boniolo si trova suo malgrado costretto ad emanare per il bene e la salute dei suoi utenti.

STOP ALLE ATTIVITÀ

In ottemperanza alle nuove disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, relative alle misure previste fino al tre aprile per il contenimento e gestione della diffusione del virus COVID-19, ormai tristemente noto con il nome Coronavirus, la principale istituzione culturale rodigina applicherà le seguenti restrizioni di apertura: chiusura totale dell'aula studio; chiusura del servizio di consultazione di quotidiani e periodici, oltre a quella di manoscritti, libri antichi e rari; chiusura della sezione Ragazzi in piazza Garibaldi 31. Inoltre, è sospeso il servizio di ricerca a catalogo e videoscrittura internamente alla sede di piazza Vittorio Emanuele II.

PRESTITO DI LIBRI

Considerata l'eccezionalità della situazione, però, l'unico servizio che rimarrà attivo è quello legato all'erogazione dei prestiti librari e per il rientro dei libri utilizzati. Sarà possibile l'accesso alla sede principale solamente dall'ingresso di via Bedendo, limitato a quattro persone alla volta. Tutti gli eventi culturali previsti fino al 3 aprile sono rinviati a data da destinarsi. Il ciclo di incontri Galleria Polesine, ad esempio, che prevedeva un appuntamento ieri e un secondo il 21 marzo, saranno probabilmente recuperati in futuro. Anche la presentazione del libro di Diego De Leo, prevista martedì 10 marzo nella sala Degli Arazzi, è rinviata. Idem per il convegno di venerdì 20 marzo Comunicazione e relazione , tenuto da Cristina Montoya e Matteo Barion.

A.Luc.

