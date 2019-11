Stop alla strage di pneumatici: in via Giotto sono sparite le buche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LAVORI PUBBLICIROVIGO Terminate in uno solo giorno le asfaltature in via Giotto. La strada che collega i quartieri di Santa Rita e la Spianata con Grignano Polesine ora è completamente liscia, senza più buche o il rischio che ne emergano di nuove con l'arrivo delle gelate notturne. Non è stata interamente ri-asfaltata perché in gran parte era ancora in buone condizioni, specialmente nel tratto tra l'incrocio con via Vittorio Veneto e il cavalcavia, ma tra il centro della frazione e lo stesso cavalcavia la situazione era davvero tragica e...