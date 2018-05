Stop al supermercato: «Danni per 5 milioni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

COMMERCIOROVIGO O ci date l'autorizzazione a costruire il nostro supermercato o facciamo causa all'ente pubblico per ottenere un risarcimento danni da 5 milioni di euro.RICHIESTA DI DANNIÈ questo il tema della lettera inviata al Comune di Rovigo da San Liberale, azienda bellunese che vanta il diritto a realizzare in via Baruchello un nuoco complesso commerciale. Una mozione approvata in consiglio comunale lo scorso inverno, proposta da Francesco Gennaro, però, ne bloccherebbe la realizzazione: a motivare il provvedimento, fatto proprio dal...