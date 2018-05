Stop ai pulmini: alle medie si va in autobus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTIROVIGO I ragazzi delle medie rodigine useranno i mezzi pubblici per raggiungere le scuole. In un'ottica di riduzione della spesa pubblica il Comune ha pronto un nuovo bando per la gestione del trasporto degli studenti che prevede un risparmio di 180mila euro all'anno. I bambini di materne ed elementari, invece, continueranno a prendere il tradizionale pulmino giallo per il tragitto casascuola.RISPARMIOLa Giunta Bergamin ha approvato il progetto di razionalizzazione del servizio di trasporto pubblico scolastico in vista del bando di...