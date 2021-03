STOP AI PRELIEVI

LENDINARA Pazienti in rivolta a Lendinara a causa dell'impossibilita' di accedere al Punto Sanità, che funge anche da punto prelievi, chiuso a causa del Covid-19. Da lunedì mattina l'addetta dell'Ulss 5 Polesana responsabile dell'accettazione del Punto prelievi è assente in quanto, essendo venuta involontariamente a contatto con persone risultate positive al Covid-19, si è dovuta mettere in quarantena, in ossequio alle norme di prevenzione sanitaria legate alla pandemia. E così, le persone che avrebbero dovuto effettuare i prelievi di sangue, tra lunedì e ieri, non hanno potuto farlo, essendo il servizio sospeso.

SERVIZIO SOSPESO

Il problema non ha riguardato la giornata di martedì, visto che è l'unico giorno nel quale il servizio non è funzionante. Dunque lunedì e mercoledì niente prelievi, con i pazienti che sono tutti dovuti restare a casa. Le proteste della gente sono concentrate soprattutto sul fatto che non sia stato trovato nessun sostituto per l'addetta del centro prelievi in quarantena. Un'altra incaricata, questa volta del Cup, non si è presentata a Lendinara ieri mattina, in quanto ammalata, ma lunedì era presente. Il disservizio in questo caso è durato solamente qualche ora. Poi è stata mandata quasi subito una sostituta, dopo che l'Ulss aveva ricevuto altre lamentele.

LA SOSTITUZIONE

Ora si attende di vedere cosa succederà oggi, con il rischio concreto che ci sia un surplus di gente e di lavoro, visto che ci sono da recuperare ben due giorni di prelievi, ai quali ai aggiungono quelli del giovedì. Gli utenti si sono lamentati del fatto che nessuna comunicazione era stata affissa fuori dalla sede del Punto Sanità di Lendinara. Il punto prelievi lendinarese è uno dei principali riferimenti per i pazienti del Polesine, con un bacino d'utenza che sfiora i 20mila abitanti. Oltre a servire Lendinara, ha pazienti di Villanova del Ghebbo, Fratta, San Bellino, Castelguglielmo, per un totale di oltre 18.500 persone. Non è compresa Lusia, che da gennaio ha il suo centro prelievi.

L'AVVISO

Da quello che si è potuto appurare, l'Ulss 5 Polesana aveva avvertito della sospensione del servizio quanti avevano prenotato il prelievo, ma non ha tenuto conto che in lista c'erano anche gli infermieri che lavorano per i vari Comuni, il personale dell'assistenza domiciliare, le case di riposo, chi porta il materiale biologico, i portantini e il personale della Medicina integrata. A gennaio a Lendinara sono stati effettuati circa un migliaio di prelievi e visto che il servizio è attivo quatto giorni la settimana la media giornaliera è stata di una settantina di persone. Il disagio della sospensione di questo importante servizio, non è stato solo per i pazienti, ma anche per le due infermiere che lavorano al punto prelievi, in quanto si sono trovate impreparate.

CARENZA DI PERSONALE

Da metà gennaio sono stati chiusi dall'Ulss 5 Polesana i due Punti Sanità di Ceregnano e Arquà Polesine a causa della carenza di personale. Un disagio non da poco per la numerosa utenza che utilizzava le due strutture. Sono infatti quasi ventimila gli utenti che gravitano negli otto comuni ricadenti sotto questi due centri: quello di Arquà serve anche i residenti di Bosaro, Costa, Frassinelle e Villamarzana, per un totale di 9.100 persone, mentre l'altro punto sanità, quello situato a Ceregnano, fa da catalizzatore per i residenti anche di Gavello e Villadose, con una popolazione servita di 9.780 cittadini.

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

