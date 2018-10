Stop ai mezzi, artigiani in rivolta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AMBIENTEROVIGO Le restrizioni del traffico per l'ordinanza antinquinamento rischiano di strozzare l'artigianato locale. La Cna chiede chiarimenti e provvedimenti per evitare di condannare un'intera categoria di lavoro.«Sono numerose le telefonate che abbiamo ricevuto da colleghi artigiani che chiedono chiarimenti rispetto all'ordinanza del sindaco sui provvedimenti urgenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico - afferma il presidente David Gazzieri - il blocco degli autoveicoli alimentati a gasolio fino a Euro 3, e nel caso di...