STOP AI LAVORIROVIGO Bloccati i cantieri per il rifacimento dei marciapiedi di Corso del Popolo. Un problema nella fase di programmazione dei lavori, legato all'abbattimento e alla successiva ri-piantumazione degli alberi, costringe il Comune a mettere in pausa alcuni cantieri, in attesa che vengano messe a disposizione nuove risorse economiche.L'ANNUNCIOEra lo scorso novembre quanto l'allora sindaco Massimo Bergamin dichiarava di aver dato il via libera ad una manovra di bilancio da oltre 1 milione di euro per alcuni interventi pubblici...