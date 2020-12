SICUREZZA

ROVIGO Stop ai botti di fine anno. È l'invito che il sindaco Edoardo Gaffeo rivolge a tutti i cittadini affinché, con grande senso di responsabilità, evitino l'utilizzo di petardi, botti, fuochi d'artificio. «L'impiego di questi prodotti - spiega il sindaco -spesso usati per salutare l'anno che se ne va e accogliere il nuovo, è di frequente causa di danni fisici sia per chi li utilizza, sia per chi accidentalmente ne viene colpito, compresi i bambini. In questo momento è meglio evitare di creare situazioni che potrebbero sovraccaricare il Pronto soccorso; inoltre, le detonazioni hanno effetti negativi sugli animali che impazziscono per la paura». Pertanto, a tutela della salute e dell'incolumità di tutti, persone e animali, il sindaco fa appello alla cittadinanza, chiedendo di evitare l'utilizzo di ogni tipo di fuochi d'artificio. Nel cuore di una pandemia, anche evitare di recarsi al Pronto Soccorso per incidenti che si possono evitare adottando comportamenti prudenti e responsabili, può essere di grande aiuto per un sistema sanitario già al collasso a causa del crescente numero di contagi, dovuto, molte volte, proprio a comportamenti non in linea con le normative e le raccomandazioni in vigore.

