Stop agli odori Fri-El Comitato soddisfatto

ROVIGO «Il più vivo apprezzamento sul lavoro che si sta svolgendo di accertamento sulle criticità ambientali, con conseguente provvedimento adottato dalla amministrazione provinciale che censura e diffida la ditta Fri-El Aprilia, subentrata alla ex Nuova Amit nella produzione di compost».

A esprimere la soddisfazione per il richiamo arrivato da Palazzo Celio al nuovo gestore dell'impianto di via Curtatone a Borara Polesine, autorizzato al trattamento di fanghi da impianti di depurazione civili e agroalimentari per lo spandimento in agricoltura e a quello delle frazioni organiche dei rifiuti, selezionate per la produzione di compost, è il Comitato ambiente di Mardimago, Boara, Sarzano e Rovigo Nord. Il problema delle emissioni odorigene nella zona era stato al centro, spiegano i rappresentanti del Comitato, anche di recenti incontri con l'amministrazione comunale: «Purtroppo negli ultimi dieci anni le amministrazioni sono state poco attente e sensibili al problema ambientale che questi cittadini vivono quotidianamente, anche se da molto tempo il Comitato ha segnalato e scelto il percorso istituzionale di interessamento delle autorità ed enti competenti sul controllo, evitando iniziative che avessero solo il significato di produrre clamore mediatico e di dare sfogo alle istanze di protagonismo. Questa nuova amministrazione dà il segnale di essere più attenta e dopo gli incontri con il sindaco Edoardo Gaffeo e gli assessori Dina Merlo ed Erika Alberghini del 10 settembre, si è successivamente svolto il 17 dicembre l'incontro con la terza commissione comunale presieduta da Giorgia Businaro, che si occupa di Ambiente, presente l'assessore Dina Merlo. Inoltre si sono svolti contatti con gli uffici dell'amministrazione provinciale. Ci si aspettava certamente che da un coerente e sinergico lavoro si arrivassero a individuare i problemi odorigeni presenti e quindi al provvedimento che è stato adottato e che non può che rappresentare solo il primo tassello di un percorso che non può che riportare la normalità e il rispetto dell'ambiente e della vita dei cittadini della zona».

Nella diffida della Provincia, sulla base dei controlli effettuati dai tecnici di Arpav nell'impianto di via Curtatone e di quanto contenuto nella relazione seguente all'ispezione, si sottolinea come «durante i controlli sono state accertate alcune criticità riguardanti in particolare la gestione del processo di compostaggio e alcune difformità rispetto a quanto contenuto nell'autorizzazione. Tali aspetti concorrono a provocare emissione di odori che in determinate condizioni meteo climatiche, possono causare disturbo ai residenti in zona». Secondo il Comitato, «le violazioni evidenziate nel provvedimento sono la certificazione che le segnalazioni da noi fatte sono più che fondate e che la nuova proprietà non si è presentata con le intenzioni di migliorare la convivenza con il territorio e con il senso di responsabilità che è necessario in una zona che necessita di particolare rispetto sia per le emissioni atmosferiche, che per il pericolo di inquinamento dei terreni e delle falde acquifere oltre che l'esigenza di evitare intasamenti a una viabilità progettata quando era frequentata solo da carri agricoli».

