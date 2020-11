LA CULTURA

ROVIGO Proprio sul più bello, viene interrotta la mostra su Chagall al Roverella. E con essa anche la nascente stagione di lirica e prosa al Teatro Sociale. Il Museo dei Grandi Fiumi chiude al pubblico e così via tutte le attività museali e culturali della città. È la conseguenza del nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, un provvedimento ampio che colpisce anche la cultura per limitare al massimo le possibilità di spostamento degli italiani per arginare la pandemia da Covid-19. Da giorni l'assessore alla Cultura Roberto Tovo temeva l'arrivo di questa scelta. Appena due settimane fa aveva presentato la stagione teatrale del Sociale e nel giro di un paio di giorni si è ritrovato con i teatri chiusi. Ora, per quanto concerne le attività culturali cittadine, esaurito il programma degli eventi legati all'Ottobre Rodigino (gli unici rimasti in piedi dopo il rinvio del mercato e delle giostre), il settore di Tovo è tornato alla stessa condizione di primavera: tutto sospeso.

STAGIONE FINITA

L'assessore nasconde a stento l'amarezza: «Ne prendiamo atto. È un periodo nel quale sono chiesti sacrifici a tutti, ma ritengo che in genere, nella cultura, siano stati gestiti in maniera corretta tutti i protocolli e gli eventi. Purtroppo, la necessità di contenimento dei movimenti della popolazione, ha portato il Governo a prendere decisioni in questo senso. Speriamo di avere indicazioni quanto prima».

L'ANNIVERSARIO

A essere penalizzate saranno anche le manifestazioni per l'anniversario dei 1.100 anni del Castello e i 920 anni dalla fondazione di Rovigo. A metà dello scorso mese era stata messa in scena una rievocazione storica della nascita della fortificazione rodigina. Avrebbe dovuto essere il preludio di una lunga serie di manifestazioni per promuovere la città e invece è tutto «inevitabilmente rinviato a data da destinarsi», per dirla con le parole di Tovo. L'eventuale prolungamento della mostra al Roverella, dove erano stati sinora registrati numeri record per le visite, non è una cosa facile, anche perché dopo Chagall il Roverella sarà utilizzato per la mostra Arte e Musica, dal Simbolismo alle Avanguardie, dal 27 febbraio al 27 giugno 2021, a cura di Paolo Bolpagni, e poi in autunno la mostra fotografica dedicata a Robert Doisneau. Anche ipotizzando che la Fondazione Cariparo trovi un accordo per tenere qualche tempo in più le opere di Chagall, ci sarebbero comunque ripercussioni su tutto il calendario delle mostre future.

SLITTAMENTO DELLA CHIUSURA

Tovo adesso vedrà di capire se c'è la possibilità di farne slittare la chiusura, prevista il 17 gennaio 2021: «Non ho ancora preso contatti con la Fondazione Cariparo (gestore del palazzo espositivo, ndr) e non sono in grado di confermare già eventuali modifiche al programma. Come Amministrazione, prenderemo contatto con gli organizzatori per capire cosa fare appena sarà possibile, anche se comunque la fondazione ha piena autonomia. In questi giorni la priorità che abbiamo è la manovra finanziaria, poi si penserà agli appuntamenti culturali». Tovo ed il resto della Giunta, infatti, sono in piena attività per affrontare la crisi economica prodotta dalla pandemia: «Stiamo programmando interventi di sostegno diretto sia alle imprese che alle famiglie, con il rifinanziamento e un aggiornamento dei buoni spesa. C'è anche già stato un primo confronto con le forze politiche e i capigruppo del Consiglio comunale per convenire sugli interventi da adottare e accelerare sui tempi. Una parte rilevante degli stanziamenti dovrà infatti passare per approvazione consiliare».

