Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ASSOCIAZIONIROVIGO (N. Ast.) L'Università popolare polesana ha rinnovato il consiglio direttivo: sarà in carica per 3 anni. Ora la speranza per il nuovo anno accademico, in partenza in ottobre, è che possa essere un efficace ripresa e tornando alla normalità. Dopo la giornata elettorale del 29 luglio, quando i soci sono stati chiamati al Centro don Bosco a nominare il consiglio, i nuovi consiglieri si sono insediati il 4 agosto: Serena...