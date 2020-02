STIENTA

IL FILM IN RICORDO

DELLE FOIBE

(M.Bar.) Sala polivalente gremita per la proiezione del film intitolato Rosso Istria. L'appuntamento è stato organizzato grazie alla collaborazione fra amministrazione comunale e biblioteca in una serata dedicata alla commemorazione delle vittime delle Foibe in ricordo di una parte di storia italiana, risalente al periodo della seconda guerra mondiale, in cui, nei territori tra Friuli Venezia Giulia ed ex-Jugoslavia, si sono creati momenti di forte tensione, con attività che gli storici hanno equiparato a una pulizia etnica.

BADIA POLESINE

PRESENTAZIONE

DEL VENTAGLIO 90

(F.Ros.) La rivista Ventaglio Novanta si svela in abbazia. Giovedì, alle 20.45, l a sala convegni Soffiantini ospita la presentazione del numero 60, quello del trentennale, dove si trovano tre articoli dedicati a Badia Polesine: sull'importanza della città nei secoli, sulle lotte sindacali negli anni 20 e sul progetto di ricostruzione del volto di San Teobaldo, patrono della città. La presentazione sarà a cura del direttore della rivista Lino Segantin, mentre ad introdurre la serata è atteso Giorgio Soffiantini, presidente del Lions club Badia Adige Po, realtà organizzatrice dell'evento.

BADIA POLESINE

SCATTA L'OPERAZIONE

PULIAMO BADIA

(F.Ros.) Si tiene oggi la giornata ecologia di Puliamo Badia. La manifestazione che coinvolge amministratori, volontari e studenti si concentrerà sull'area di via Masetti e lo spazio verde di fronte agli impianti sportivi di via Martiri di Villamarzana. Hanno confermato la loro presenza alcune classi della scuola media. Il ritrovo è fissato al parcheggio dei campi sportivi intorno alle 9. L'iniziativa è ovviamente aperta alla cittadinanza e a tutti coloro che vorranno dare una mano nell'opera di pulizia dai rifiuti e di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente.

BADIA POLESINE

ALL'ASTA UNA BOTTEGA

ALLA VANGADIZZA

(F.Ros.) Asta pubblica per assegnare una delle Botteghe artigiane della Vangadizza. Lo spazio resosi disponibile nei locali destinati al commercio e all'artigianato, verrà messo in assegnazione con l'asta fissata al 28 febbraio alle 10 all'ufficio tecnico del Comune di Badia Polesine. Qualche settimane fa lo stesso Municipio di piazza Vittorio Emanuele II aveva indetto la gara pubblica per la locazione dello spazio artigianale numero 7, situato all'interno del complesso monumentale dell'abbazia. Il canone di locazione a base d'asta è di 106 euro mensili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA