I TRASPORTI

ROVIGO Le scuole superiori riapriranno all'inizio del prossimo mese e tutto sarà in regola per gestirne il rientro senza assembramenti o intasamenti di traffico. Lo assicura con fermezza il prefetto di Rovigo Maddalena De Luca, responsabile della stesura nelle scorse settimane, su indicazione dei Ministeri dell'Interno, dell'Istruzione e dei Trasporti, del documento operativo per il rientro a scuola degli alunni dopo la pausa invernale.

PIANO DI RIENTRO

Dopo riunioni intense con sindaci, responsabili dell'azienda sanitaria Ulss 5, dirigenti scolastici e ditte fornitrici del servizio di trasporto pubblico locale, la De Luca ha messo nero su bianco le linee-guida da seguire per fare in modo che, dall'1 febbraio, tutto avvenga nel modo più ordinato e sicuro possibile, garantendo il distanziamento e i limiti di capienza dei mezzi necessari a limitare i rischi di propoagazione del virus.

TRASPORTI PUBBLICI

Proprio corriere ed autobus hanno riservato i maggiori problemi, costringendo Busitalia e Garbellini, titolari del servizio lungo le linee urbane ed extraurbane, a mettere in campo ulteriori corse, con 41 mezzi aggiuntivi, nello specifico 38 corriere e tre autobus, vista la capienza limitata al 50%. Alle principali fermate dei mezzi pubblici, poi, sono previsti 12 steward, personale in gestione alle due aziende di trasporto, che verificheranno il rispetto della capienza massima del 50% dei posti a sedere o in piedi.

INGRESSI SCAGLIONATI

Inoltre, con l'accordo dei dirigenti scolastici, è stato consentita la possibilità di scaglionare l'ingresso degli studenti fra le 7,30 e le 9.

Il rinvio dell'apertura delle aule all'1 febbraio non pregiudica in alcun modo il contenuto del documento, già in possesso dei diversi soggetti coinvolti in un'operazione che, prima d'oggi, a causa del Coronavirus, non aveva mai richiesto una simile attenzione. «Resta tutto invariato - specifica De Luca - il lavoro svolto, anche se la ripresa delle lezioni alle superiori slitta di qualche settimana. Con l'ordinanza regionale le lezioni delle scuole secondarie sono sospese ma dall'1 febbraio, salvo eventuali modifiche a causa della pandemia, verrà applicato il piano operativo. Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, è stato considerato ogni aspetto. È ovvio che nell'orario di arrivo e di partenza degli studenti nel capoluogo verrà potenziato il controllo da parte della Polizia locale per evitare ripercussioni sul traffico. Tutto si riuscirà a gestire senza particolari conseguenze».

Alberto Lucchin

