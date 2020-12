OCCHIOBELLO

Il Polesine piange una delle vittime più giovani da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria. Stroncato dal Coronavirus, è scomparso a soli 48 anni Stefano Baglioni, di origine ferrarese, ma residente a Santa Maria Maddalena e molto conosciuto anche a Occhiobello. Il 48enne si era ammalato a metà novembre e le condizioni di salute si erano aggravate l'8 dicembre. Il fisico di Stefano è stato fortemente provato dal Covid-19 e l'uomo è morto nella notte di Natale, gettando nello sconforto la moglie Ilaria Righetti - nel frattempo guarita dal Coronavirus -, i familiari e i nipoti che abitano a Ferrara.

IL CORDOGLIO DEL SINDACO

Il sindaco Sondra Coizzi, a nome dell'intera Amministrazione comunale, esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia: «Ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa di Stefano. Siamo addolorati, era una persona sana e senza particolari problemi di salute, purtroppo ha contratto una gravissima forma del Coronavirus e a soli 48 anni non ce l'ha fatta a superare la malattia. Viene da tutti ricordato come una persona gentile, buona, educata e benvoluta. Assieme alla moglie e agli inseparabili cagnolini, amava viaggiare, scoprire la natura e muoversi in camper».

LA RACCOMANDAZIONE

Il primo cittadino lancia un monito alla comunità: «Vorrei che questo caso spingesse il paese a una profonda riflessione, perché il Coronavirus non colpisce solo gli anziani. Dobbiamo sempre prestare la massima attenzione, rispettare le misure del distanziamento sociale e non abbassare mai la guardia: il virus è sempre tra noi e può colpire chiunque, nessuno escluso».

NESSUNA PATOLOGIA PREGRESSA

La data dei funerali dell'uomo deve ancora essere stabilita. Il 48enne non soffriva di altre patologie e, secondo le testimonianze di alcuni amici, sembra che il Coronavirus sia arrivato a compromettere la funzione vitale dei polmoni, fino al triste epilogo avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 dicembre.

DUE PROVINCE IN LUTTO

La morte di Stefano Baglioni unisce nel dolore due province, quella di Rovigo e la vicina Ferrara. Dal capoluogo estense, infatti, il 48enne e la moglie Ilaria Righetti avevano deciso di trasferirsi a Santa Maria Maddalena, frazione di Occhiobello, dove avevano subito instaurato rapporti d'amicizia con la comunità locale. La coppia non aveva figli. Sui social network tante le immagini pubblicate, i momenti di felicità trascorsi insieme, le gite fuori porta e le trasferte a bordo dell'immancabile camper. Stefano e Ilaria non lasciavano mai gli adorati cagnolini, anzi, gli inseparabili e fedeli amici a quattro zampe facevano compagnia alla coppia durante i loro viaggi.

PASSIONE PER IL CAMPER

La passione per il campeggio era cresciuta di pari passo assieme al lavoro che Stefano Baglioni aveva condotto negli ultimi anni; era un consulente fiscale e curava, in particolar modo, l'assistenza ai camping e alle strutture alberghiere dei lidi di Comacchio.

Alessandro Garbo

