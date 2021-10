Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CRESPINO(M. Ten.) Per oggi alle 21 è fissata la riunione del consiglio comunale. La seduta, convocata dal sindaco Angela Zambelli, si svolgerà nell'aula del municipio. I consiglieri valuteranno l'istituzione del Registro elettronico dei crediti edilizi, previsto dalla legge veneta. Di seguito sarà proposta l'approvazione di una variante verde, una modifica parziale al Prg per lo stralcio di alcune aree edificabili per essere riclassificate...