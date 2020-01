Stanziati i fondi per posare i nuovi alberi lungo il Corso

VERDE PUBBLICO

ROVIGO Torneranno gli alberi in corso del Popolo dove sono stati tagliati per sistemare il marciapiede antistante il supermercato Orva. A luglio il Comune ha eseguito i lavori di sistemazione della sede pedonale nel tratto che va dal numero civico 262 al numero civico 270B, ovvero dalla sede di RovigoBanca al negozio Freedom, eseguendo quello che solitamente si dice un lavoro a regola d'arte: è stato completamente demolito il precedente marciapiede per 36,80 metri di lunghezza e una larghezza media di 3,60. Il problema, però, è che per eseguirlo a regola d'arte sono stati rimossi i quattro frassini per la messa in sicurezza dell'area e salvaguardia della incolumità pubblica, lasciando il marciapiedi senza una verde ombreggiatura. L'operazione di rimozione degli alberi non era stata inizialmente preventivata, portando l'amministrazione Gaffeo a investire ulteriori 15 mila euro per proseguire con i lavori, rimasti fermi a causa di questo problema. Tutti questi interventi erano stati avviati dalla precedente amministrazione ancora lo scorso dicembre per riparare strade, marciapiedi e punti luce. In quel caso l'ex sindaco Massimo Bergamin aveva affidato la gestione degli interventi all'architetto Ruggero Tezzon (settore Urbanistica), allocando le spese prima della fine del 2018, ma ci sono voluti sette mesi per vedere gli operai all'opera.

Adesso pare che possano riprendere i cantieri, arrivando alla definitiva sistemazione dei marciapiedi di quella zona del Corso. In queste ultime settimane sono già stati stanziati poco meno di ottomila euro per avviare la piantumazione dei nuovi alberi e altri interventi, prossimamente i residui seimila euro serviranno ad arrivare al completo rifacimento dei passaggi pedonali della principale via di Rovigo.

Questi interventi, come detto, riguardano un progetto di un anno fa, ma il primo cittadino Edoardo Gaffeo ha già annunciato che è stato varato un nuovo piano dei marciapiedi che sarà eseguito questa primavera, senza dover attendere mesi come è avvenuto per questi cantieri. Sarà un piano generale da circa 400mila euro per rimettere a nuovo i marciapiedi di quartieri e frazioni, che servirà a impedire situazioni di disagio come quelle in via della Costituzione in Commenda, o in via Oroboni a San Bortolo, dove le fessure e i rialzi della pavimentazione costringono i passanti a spostarsi sulla strada per passare.

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA