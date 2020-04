La Fondazione Cariparo eroga un fondo straordinario per il sostegno ai progetti di ricerca scientifica di contrasto al Coronavirus. Il consiglio di amministrazione della Fondazione bancaria ha stanziato un plafond di 1,5 milioni destinato al sostegno di progetti che la comunità scientifica sta conducendo o intende avviare in tema di studi per il contrasto all'epidemia Covid-19, con particolare attenzione alla comprensione dei meccanismi di replicazione del virus, al contrasto della sua diffusione e allo sviluppo di efficaci terapie. A oggi sono già pervenuti alla Fondazione alcuni progetti presentati da autorevoli scienziati in campo biomedico, che saranno oggetto di valutazione da parte di una commissione scientifica indipendente appositamente istituita. Inoltre potranno essere valutati ulteriori progetti di ricerca aventi medesima finalità, presentati da enti di ricerca con sede nelle province di Padova e Rovigo, che dovranno pervenire alla Fondazione entro il 17 aprile. L'assegnazione dei contributi, in esito alle valutazioni da parte della citata commissione scientifica, avverrà entro il 24 aprile. Questa nuova iniziativa si va ad aggiungere ai 6,5 milioni già stanziati dalla Fondazione nelle ultime due settimane per l'emergenza Coronavirus e all'iniezione di liquidità di 4 milioni per agevolare i destinatari dei contributi che a causa della grave situazione di emergenza sanitaria, hanno dovuto annullare o rinviare le attività previste nei progetti finanziati. Per informazioni su come presentare i progetti di ricerca, è possibile visitare il sito internet fondazionecariparo.it/iniziative.

A.Luc.

