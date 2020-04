I CONTROLLI

ROVIGO Il motivo dello spostamento era ma droga. Oltre 3 etti, infatti ne sono stati trovati a due fratelli portoviresi, fermati sulla Provinciale 45 ad Adria dai carabinieri durante i consueti controlli sul rispetto delle limitazioni agli spostamenti e traditi dall'odore di marijuana che usciva dall'abitacolo della loro Opel Corsa. In uno zainetto sul sedile posteriore ce n'erano infatti 67 grammi. Dalla successiva perquisizione domiciliare ne sono spuntati altri 300 grammi, oltre a mezzo grammo di cocaina, un bilancino di precisione e 5mila euro in contanti.

ARRESTI DOMICILIARI

Nel loro caso la sanzione per il mancato rispetto delle norme sugli spostamenti appare davvero il male minore, perché i due, A.B. e M.B., 25 e 30 anni, ritenuti spacciatori costretti alle consegne a domicilio in tempi di Coronavirus, sono stati arrestati e posti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

FUGA D'AMORE

Ma fra le storie di giornata ce n'è una particolare, che unisce all'amaro di una doppia sanzione la dolcezza delle motivazioni che hanno portato due giovani a rompere l'imposizione di interrompere ogni contatto. Si tratta infatti di una giovane coppia di fidanzatini che, alle prese con l'amore ai tempi del Coronavirus, hanno deciso di forzare la mano e di passare dalle parole ai fatti con una vera e propria fuga d'amore. Solo che la Giulietta di questa romantica storia è una ragazza di 16 anni, la cui improvvisa scomparsa da casa ha allarmato non poco la madre che non sapeva cosa le fosse successo e dove fosse finita. Al punto da chiamare la polizia che si è subito attivata per le ricerche, anche attraverso numerose telefonate, fra i suoi amici. Solo in serata è stato finalmente risolto il piccolo giallo in rosa che tanta apprensione aveva creato. La ragazza, infatti, si era fatta venire a prendere a casa dal fidanzato che vive in un altro comune, il tutto all'insaputa della mamma. Mamma che, insieme alla polizia, è poi andata a riprendere la figlia per riportarla a casa. E non si può dire che tutto sia finito con uno dei più classici degli happy end, perché i due innamorati sono stati entrambi sanzionati per il mancato rispetto delle norme sulle limitazioni alle uscite ed hanno pagato salata la loro scappatella.

SANZIONATI

In totale giovedì i carabinieri hanno sanzionato 17 persone, mentre la polizia 9 su 106 persone controllate. E, oltre alla coppietta, c'è stato anche un bolognese trovato a Rovigo senza valide giustificazioni e più di una persona trovata in giro senza l'obbligatoria mascherina.

MULTA AL NEGOZIO

E proprio per non aver fornito le mascherine a due clienti che ne erano sprovvisti, è stato sanzionato dalla Polizia locale di Rovigo un negozio di alimentari. Unico degli esercizi ad incappare in una contestazione dei 20 che sono stati controllati. Sei, invece le persone sanzionate su 49 fermate dagli agenti della polizia locale: due persone per attività motoria non in prossimità dell'abitazione, due in auto senza giustificato motivo, due invece perché trovate fuori casa senza la mascherina.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA