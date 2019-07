CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

STADIO SOTTO INCHIESTAROVIGO Spalti roventi al Paolo Mazza di Ferrara. Non per un derby d'altri tempi fra Rovigo e Spal, ma per un'indagine su presunte anomalie strutturali dei lavori di ampliamento effettuati la scorsa estate, che ha visto scendere in campo la Guardia di Finanza per mettere sotto sequestro la copertura della Tribuna Nord, la gradinata e la copertura della Tribuna Est dello stadio ferrarese. E Rovigo è indirettamente toccata dall'inchiesta, visto che le circa 60 Fiamme Gialle che ieri sono state impegnate nelle operazioni,...