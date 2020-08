Cozze e vongole alla veneziana, gamberoni alla busara, insalata Marco Polo. Sono alcune delle prelibatezze con cui la Oibì srl strizza l'occhio dal proprio sito internet proponendo ai consumatori pietanze a base di pesce immediatamente pronte per essere usate. L'azienda ha preso parte anche a rassegne affermate di settore, come la Seafood di Bruxelles e Cibus a Parma, dove è stata presente due anni fa con i propri stand. Oibì - si legge nel profilo aziendale affidato al web - è un'azienda di recente fondazione, ma con alle spalle un'esperienza pluriennale di staff operativo e di direzione manageriale. Il team è specializzato nella trasformazione di prodotti ittici per la produzione di zuppe di pesce e piatti pronti, rispetta le ricette della tradizione italiana ma allo stesso tempo segue attentamente le richieste del mercato».

«In circa 1600 metri quadrati di macchinari di ultima generazione riusciamo a preparare un prodotto sterilizzato in autoclavi in contro-pressione e cucinato al naturale, senza alcun conservante spiega il direttore di produzione dello stabilimento di Corbola William Bertolin - pronti all'uso diretto, non congelati, ottimi per le diete visto il loro apporto calorico, ma anche ricchi di proteine. Si tratta di prodotti a base di pesce, con confezioni particolari creati con una grande attenzione per il cliente. Come la ciotola, un packaging moderno, che funziona molto bene nella grande distribuzione».

