Sono cinque i casi di positività rilevati nelle ultime ore tra gli ospiti della casa di riposo comunale San Gaetano di Crespino.

Il responso dei tamponi è impietoso e dimostra come il Sars-CoV-2 abbia superato le difese approntate in questi mesi dagli operatori e sia penetrato nella residenza per anziani, uno degli ultimi baluardi rimasti in Polesine a opporsi a un virus tanto insidioso.

In diretta Facebook ne ha dato conto alla comunità il sindaco Angela Zambelli, al fine anche di sedare i timori suscitati nei familiari dalle notizie che ora dopo ora filtravano dalla casa. Dopo le positività riscontrate su alcuni operatori nei giorni precedenti, il virus ha raggiunto anche gli anziani.

«Sono sotto stretto controllo e fortunatamente stanno tutti bene», ha rassicurato Angela Zambelli, premettendo che il referente Covid della struttura è in contatto con il servizi dell'Ulss 5 con i quali sono subito scattate le misure per contenere la diffusione del contagio.

«Gli anziani positivi sono stati isolati - ha proseguito la prima cittadina - e prosegue pressoché giornalmente l'esecuzione dei tamponi. In queste ore sono iniziate le pratiche per le vaccinazioni con l'intervento degli operatori dell'azienda sanitaria. Li aspettavamo da tempo, purtroppo il virus è arrivato prima. Il vaccino è comunque un traguardo importante, sulla sua efficacia riversiamo la speranza di contrastare il virus», ha aggiunto ancora Zambelli, non trascurando un passaggio sulla situazione Covid-19 in paese che vede allo stesso tempo sei persone, contagiate e contatti stretti, in sorveglianza attiva.

«La situazione è sotto controllo - ha infine concluso il sindaco - con la consapevolezza che stiamo affrontando una sfida molto difficile».

Moreno Tenani

