Spritz sì, birra no? L'indicazione bar aperti e pub chiusi, infatti, presenta qualche problema applicativo, perché di fatto non esiste una differente categoria secondo la classificazione Ateco, che distingue fra bar e altri esercizi simili senza cucina e ristorazione con somministrazione. Con il decreto dell'8 marzo, si sospendono, oltre a manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, anche le attività scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione, anche i pub. Il chiarimento è stato chiesto da più di un sindaco al prefetto di Rovigo: i locali che si chiamano pub, è stata la risposta, visto quanto scritto nel testo normativo, non possono aprire. Tuttavia, si attendono chiarimenti a breve perché la difficoltà interpretativa è stata sollevata da più parti ed il discrimine sembra essere solo l'insegna. Nessun dubbio, invece, sullo stop alle tombole, così come è stato chiarito il no alle gite organizzate dalle associazioni, in analogia con quanto avviene per i viaggi di istruzione. I mercati rionali settimanali restano consentiti, ma le manifestazioni fieristiche invece sono bloccate, motivo per cui, per esempio, è stato giudicato corretto il rinvio del mercatino dell'antiquariato di Polesella previsto per il 15 marzo.

F.Cam.

