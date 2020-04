LE NOVITÀ

ROVIGO Nuove autocertificazioni, permessi speciali firmati dai sindaci e la richiesta di tenere in considerazione, per gli spostamenti, un raggio compreso tra i 15 e i 20 chilometri e non più il rigido vincolo della Regione. Mentre si avvicina a grandi passi l'inizio della Fase 2, quella della convivenza con il Coronavirus, il Veneto incalza il Governo per dare il via libera, con senso di responsabilità, agli spostamenti dei cittadini tra i paesi confinanti delle Regioni. E queste sono le tre proposte da tenere in forte considerazione, d'accordo con i sindaci della provincia di Rovigo.

LE PROPOSTE

Tra i principali promotori il primo cittadino Sondra Coizzi: «Servono regole straordinarie per Occhiobello e Santa Maria Maddalena, che nascono in direzione continua con Ferrara. Abbiamo quasi il 70% dei nostri concittadini di origini ferraresi, i parenti tuttora abitano nelle frazioni estensi di Barco e Pontelagoscuro. Sono soddisfatta che l'assessore Corazzari abbia recepito queste indicazioni, ora attendiamo le decisioni del Governo nel prossimo decreto».

Coizzi ha preso di petto la situazione: «Sono assolutamente disponibile a firmare permessi e autocertificazioni per le famiglie che devono spostarsi da Occhiobello a Ferrara. Abbiamo dei casi significativi: mamma e papà lavorano a Rovigo, ma i nonni abitano a Ferrara e quindi i familiari devono potersi muovere, liberamente, per portare i nipoti in Emilia Romagna. È una necessità molto sentita. Mi auguro che lo Stato faccia qualcosa, al più presto, per continuare a garantire le relazioni sociali tra le regioni confinanti».

VERSO LA FASE 2

Il Governo sta riflettendo sulle misure da adottare per la cosiddetta Fase 2, in agenda dal 4 maggio. Sul tema interviene Cristiano Corazzari, assessore regionale a Cultura, territorio, sicurezza e sport. L'esponente della Lega sottolinea: «Per le province di confine come Rovigo queste limitazioni creano problemi. Diversi amministratori dei comuni situati lungo il confine con l'Emilia-Romagna mi hanno espresso la necessità delle comunità di mantenere aperti i collegamenti con la regione confinante. Propongo - continua Corazzari - che si lasci ai sindaci la possibilità di relazionarsi con il sindaco del comune della regione contermine». L'assessore regionale ribadisce: «Al Governo chiediamo maggiore elasticità. Per storia e geografia il Polesine è un territorio particolare, legato ad altre regioni importanti. Alle persone deve essere concessa la possibilità di muoversi, per comprovate esigenze stabilite dai sindaci, da una Regione all'altra».

COMUNI RIVIERASCHI

Sono una decina i comuni della nostra provincia a stretto contatto con Emilia-Romagna e Lombardia. Nell'Alto Polesine Melara, Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Calto e Ficarolo hanno affinità lavorative con i territori confinanti di Bondeno (Ferrara), Ostiglia, Sermide e Felonica, Borgocarbonara (Mantova). Nel Delta stretti i legami che avvicinano Ariano alle gemelle estensi Goro, Mesola e Riva del Po. Solo un ponte divide a sua volta Riva del Po da Polesella, ma i rapporti tra le comunità sono fervidi e, in queste settimane, alcune attività commerciali di Riva del Po hanno effettuato consegne a domicilio proprio nel limitrofo paese polesano.

Alessandro Garbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA