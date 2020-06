CENTRO PRENOTAZIONI

ROVIGO All'inizio di luglio riapriranno gli sportelli dei Cup. Non c'è ancora una data precisa, ma «stiamo valutando di riaprire gli sportelli nei tre ospedali il pomeriggio, per evitare che l'afflusso ai centri di prenotazioni si sommi agli ingressi per visite e quant'altro. Nei punti sanità, invece, l'apertura dei Cup potrà essere anche in orario mattutino» spiega il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella.

L'ORGANIZZAZIONE

Con l'odierna «situazione ottimale» dal punto di vista epidemiologico, «l'attività negli ospedali è tornata nella piena ordinarietà» ha detto Compostella, che ha affrontato alcune questioni aperte. Il Cup, con il servizio in presenza ancora chiuso, è «spesso sommerso di telefonate dopo la ripresa della diagnostica e della specialistica. Contiamo ogni giorno in media 5 mila telefonate in entrata e tra le 1.700 e 1.800 in uscita: sono numeri che superano la tecnologia disponibile, malgrado i potenziamenti telefonici fatti». Da qui le valutazioni in corso sulla prossima riapertura in presenza.

PRELIEVI DI SANGUE

Ma c'è anche un altro aspetto che sta creando problemi: i prelievi ematici, che «avvengono solo su appuntamento, allungando i tempi di esecuzione. Abbiamo prolungato gli orari a Rovigo, ed è stata riaperta l'attività a Trecenta - ha spiegato il direttore generale -, ma si ripetono disagi per gli utenti, con tempi d'attesa anche di 7-8 giorni dalla richiesta, mentre prima la prestazione era quasi in tempo reale». Per le misure di distanziamento sociale, ha continuato Compostella, «non possiamo ancora pensare di tornare all'accesso libero ai punti prelievo. Ma cerchiamo di aumentare l'offerta con le Medicine di gruppo integrate, aumentando quindi i punti, per evitare situazioni di assembramento». Ad Adria, ha precisato, è capitato che «un guasto tecnologico ha rallentato un giorno l'esecuzione dei prelievi, facendo aspettare le persone più del previsto, mentre altre persone sono arrivate all'appuntamento in anticipo. Non ci sono state però situazioni di reale rischio» ha proseguito Compostella, spiegando inoltre che è stato un disguido il caso del paziente, sottoposto a tampone preoperatorio, che ha segnalato d'aver saputo l'esito negativo a intervento fatto: «Non significa che sia stata una situazione di rischio, perché gli operatori conoscono subito l'esito e ogni positività viene comunicata immediatamente insieme all'isolamento obbligatorio».

TERAPIA ANTALGICA

Nel percorso di riorganizzazione e gestione delle aree ospedaliere, al nuovo reparto di Ginecologia e Ostetricia di Rovigo si aggiungerà l'avvio, previsto a breve, della Terapia antalgica per controllare i dolori nel travaglio di parto. Per le donne che desiderano partorire attivamente con un aiuto nel controllo del dolore, quindi, sarà reso disponibile dalla collaborazione con la Uoc di Anestesia e Rianimazione un vero e proprio pacchetto di strategie. Oltre all'epidurale, per alleviare il dolore si potrà ricorrere anche all'analgesia inalatoria con protossido di azoto, oppure alla stimolazione elettrica nervosa transcutanea (Tens). Rispetto all'andamento delle nascite in Polesine, e con l'emergenza sanitaria in corso per il Covid-19, le previsioni - ha detto il direttore generale secondo le cifre parziali per il 2020 - indicano che anche quest'anno non supereranno quota 1.000 come nel 2019. Va ricordato che la programmazione pluriennale delle strutture ospedaliere fino al 2023 prevede per il punto nascita di Adria una deroga rispetto al decreto ministeriale che dispone la rinuncia ai punti-nascita sotto i 500 parti l'anno.

Nicola Astolfi

