SPORTROVIGO (M. Sca.) Aumentano i casi di positività, anche nel mondo dello sport rodigino. Tre persone positive al Covid-19, sono state trovate nel Granzette calcio, squadra militante nel campionato regionale di Prima categoria, girone E, e un positivo nella Rhodigium Basket, formazione degli Aquilotti. In pratica oltre una trentina di persone messe in isolamento, tra calciatori, dirigenti e allenatori, con tre partite rinviate. Questo in...