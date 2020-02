SPORT FERMO

Campi sportivi deserti, palestre vuote, palazzetti fantasma. Il coronavirus sconvolge l'attività sportiva in Polesine prevista weekend. Saltano moltissime partite di calcio, volley e pallacanestro. Una decisione per contrastare il virus che ora fa paura anche in provincia di Rovigo. Nella zona del contagio, a Vo' Euganeo, il presidente dei Colli Euganei Mauro Furlanello si rivolge a calciatori, dirigenti e tifosi: «Il dirigente sanitario dell'Ulss 6 di Padova ha definito gli obblighi per il Comune di Vo' per evitare la diffusione del contagio coronavirus fra la popolazione; sospendere la partecipazione ad attività ludiche e sportive per i cittadini residenti in Vo', indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione». Nel girone che interessa le formazioni polesane, saltano queste partite di Prima categoria: Arre Bagnoli Candiana-Colli Euganei, Aqs Borgo Veneto-Fiessese, La Rocca Monselice-Loreo, Union Vis-Monselice e Villa Estense-Tagliolese. Negli Juniores regionali sabato pomeriggio non si sono disputate Tagliolese-Solesinese e Janus Nova-Union Vis Lendinara. Nei Giovanissimi regionali rinviata Rovigo-Solesinese.

VOLLEY AL PALO

Niente pallavolo in Polesine: «Per motivi precauzionali è stata ufficializzata la decisione di sospendere tutti i campionati territoriali di serie e di categoria giovanile maschile e femminile, allineandosi alle indicazioni nazionali - dice la delegazione provinciale - il comitato territoriale Fipav Rovigo, visto l'evolversi della situazione contingente al coronavirus in alcune zone della nostra regione, comunica che viene determinata la sospensione di tutte le gare dei Campionati di serie Prima, Seconda e Terza divisione maschile e femminile, oltre che di tutte le gare relative ai campionati di categoria giovanile per le giornate del 22 e 23 febbraio. Per ora ci limitiamo a procedere a piccoli passi. Rimaniamo sempre in contatto con le aziende Ulss per garantire sempre un'informazione aggiornata. Fipav Rovigo sta lavorando assieme agli altri comitati del Veneto e ai presidenti di società. Siamo nel mondo sportivo e quindi sprovvisti di persone addette a monitorare e comunicare gli step comunicativi, ma siamo anche volontari di uno sport di squadra e quindi in grado di adattarci a qualunque emergenza facendo rete». Nella pallavolo femminile, è saltata anche la finale territoriale della Coppa Rovigo, in programma domenica al palazzetto di Ariano. San Pio e Polesella si contenderanno il titolo nelle prossime settimane.

NIENTE CANESTRI

Si ferma pure la pallacanestro. Niente gara di serie B ieri al Palasport tra Rhodigium e Trieste. Quindi la nota arriva dal presidente Roberto Nardi del Comitato Regionale: «A scopo precauzionale, viene determinata la sospensione di tutte le attività e le gare dei campionati regionali e provinciali senior, maschili e femminili, oltre a tutte le gare e attività relative ai campionati giovanili regionali dal 22 al 26 febbraio. Un fine settimana di riposo anche per gli atleti più piccoli, come ha deciso la Fip Rovigo: «Visto il comunicato ufficiale della regione anche Fip Rovigo ritiene opportuno fermare il campionato Aquilotti» dichiara Roberto Altafin. Nel weekend il Polesine sta partecipando al Torneo delle province che si svolge a Rovereto. La selezione femminile è partita con l'intero organico, ma l'Under 13 maschile si è presentata a ranghi ridotti: quattro ragazzini, infatti, sono rimasti a casa. Una decisione presa dai genitori, per l'incubo coronavirus. Il coronavirus costringe il rugby giovanile a una domenica di sosta forzata. Il comitato regionale ha fermato il campionato Under 18 e i recuperi di Under 16 e 14.

Alessandro Garbo

