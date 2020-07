I CONTROLLI

ROVIGO L'Ulss Polesana non ha abbassato la guardia e continua a vigilare su ogni fronte. A ribadirlo è il direttore generale Antonio Compostella: «Grazie all'opera del nostro Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e all'aiuto dei sindaci, dei datori di lavoro e delle forze dell'ordine, gli ingressi sono controllati scrupolosamente. Tra tutti i tamponi eseguiti nei viaggiatori abbiamo avuto un unico riscontro di positività di un cittadino indiano. Lo screening di tutte le categorie a rischio prosegue quotidianamente: abbiamo superato i 55.000 tamponi eseguiti da inizio epidemia. Fondamentali sono i controlli del nostro Spisal nelle aziende, anche in quelle turistiche. Solo negli ultimi tre giorni sono state controllate 28 aziende con circa 300 dipendenti. In generale si denota una stretta osservanza di tutte le norme da parte dei datori di lavoro».

QUADRO IN CAMBIAMENTO

Il quadro generale degli ultimi giorni non è particolarmente rassicurante, perché il Polesine sembra essere regredito ad una situazione di molti giorni fa, che quasi viene cancellata dalla memoria, come solitamente avviene, per meccanismo difensivo, con le cose che fa male ricordare. Ma la media, in questa ultima settimana è stata di oltre un nuovo caso di positività scoperto al giorno. Una sorta di avvertimento a mantenere alta l'attenzione, anche e soprattutto sui luoghi di lavoro, oltre che nelle occasioni di socialità.

LUOGHI DI LAVORO

Un fronte fondamentale del contenimento del contagio è stato e, in ottica di prevenzione della ripresa di eventuali focolai epidemici, è e resta ancora oggi, quello relativo ai controlli sul rispetto delle regole di sicurezza in ambito lavorativo. Lo Spisal dell'Ulss Polesana ogni giorno continua nella sua opera di verifica. Il team Spisal dedicato a questo difficile compito è di 15 operatori. Per capire quale sia il ritmo, sempre mantenuto costante, dal 16 marzo al primo giugno sono state controllate ben 1.011 aziende per un totale di 34.851 lavoratori impiegati.

TEAM DI ISPETTORI

Già prima della fase due, Alessandro Finchi, direttore del Dipartimento di prevenzione nonché dello Spisal, spiegava come l'attività degli ispettori fosse sostanzialmente «un'opera di controllo e supporto per verificare lo stato di attuazione delle misure. Nelle aziende più grandi abbiamo trovato davvero un'attenzione particolare e non sono emerse criticità. Ma la stessa attenzione l'abbiamo trovata anche nelle realtà più piccole e in quelle a conduzione familiare. Se è stata trovata qualche sbavatura, è stata solo dal punto di vista formale, come la mancata formalizzazione del comitato per la sicurezza o il non aver posizionato in tutti i punti i cartelli di informazione sulle misure di sicurezza. Ma nessuna vera mancanza tale da compromettere la sicurezza. Qualcosa di migliorabile l'abbiamo trovato e suggerito, in particolare sulla gestione degli spazi comuni». L'importante, ora, è non abbassare la guardia, per evitare il rischio che le autorità siano costrette ad adottare drastiche soluzioni di chiusura delle attività o di limitazione degli spostamenti.

