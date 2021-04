Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAUna lettera anonima ed un concorso per soli esami, per un posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D, rischiano di far scoppiare l'ennesimo caso a palazzo Tassoni. In una interrogazione urgente Sandro Gino Spinello, capogruppo Pd, chiede sia fatta chiarezza. «Mi è stata recapitata - spiega - una lettera anonima. Vi si indica, con certezza, che la vincitrice del concorso per il posto di istruttore tecnico direttivo, categoria D,...