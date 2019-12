Spinello: «Barbierato & company fascistici»

ADRIA

«Alcuni esponenti dell'amministrazione comunale hanno atteggiamenti fascistici. Ora che il sindaco ha annunciato la nomina della finta rappresentante dei familiari in Casa di riposo abbiamo realmente compreso quello che è accaduto nell'ultimo consiglio comunale, tragicomica anticipazione del corto circuito che ha mandato in tilt la cabina di regia attorno ad Omar Barbierato». Non si placa la polemica dopo la designazione di Graziella Braghin nel consiglio di amministrazione del Csa. Non ci sta Sandro Gino Spinello, capogruppo Pd: «Quel giorno il presidente del consiglio, Francesco Bisco ha illegittimamente deciso di anticipare l'orario del civico consesso dalle 20.15 alle 19.30. Il collega Lamberto Cavallari gli ha intimato di non procedere, rischio l'annullamento di tutti gli atti. La maggioranza inoltre non ha avuto di coraggio di assumersi la responsabilità. Non solo Bisco non si è presentato in consiglio alle 19.30, ma non hanno nemmeno collegato in streaming la seduta. Io ero presente puntualmente in sala ma non mi è stata data comunicazione alcuna di quanto stava accadendo né da parte dei consiglieri di maggioranza presenti né dal segretario comunale».

Bisco per la cronaca si è presentato alle 20.07 e la seduta è iniziata alle 20,15, come inizialmente fissato, giustificandosi che per impegni professionali non poteva essere presente prima delle 20.05. «Bisco - prosegue- Spinello - ha detto che doveva essere sostituito dal consigliere anziano Enrico Bonato che doveva informare le minoranze». Al centro dei lavori l'approvazione del Documento Unico Programmatico e molti altri argomenti rilevanti. «Il materiale istruttorio - commenta Spinello - però non era a disposizione entro le 24 ore precedenti la seduta come da legge. Bisco è stato costretto ad atteggiamenti prevaricatori e vessatori verso la minoranza ed un loro consigliere è arrivato a gridarci addosso che dovevamo andare via. Tutto verificabile nella registrazione streaming, compreso l'atteggiamento di insofferenza e di disattenzione del sindaco e di quasi tutta la maggioranza verso i nostri interventi. Questi comportamenti hanno colpito anche molti tra i loro sostenitori della maggioranza».

