SPETTACOLIROVIGO La soap opera infinita del cinema in centro a Rovigo, da troppi anni completamente assente, usato spesso come valido argomento acchiappa-voti in campagna elettorale, ma finito in soffitta a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, potrebbe essere arrivata all'epilogo. Il Festival biblico che si è tenuto in città nel fine settimana è stato anche l'occasione per discutere del progetto di riaprire il cinema Duomo. A...