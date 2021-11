Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SPETTACOLIROVIGO All'insegna dello slogan Sarà uno spazio per, ieri pomeriggio il cinema rodigino Duomo ha riaperto i battenti e a ripreso ad accogliere il pubblico. «Questa giornata - hanno detto Francesco Casoni e Beatrice Damiani a nome dell'impresa sociale Zico - non vuole solo dare il via a proiezioni cinematografiche, ma rappresenta l'inaugurazione di uno spazio al servizio della città. Si tratta di un posto aperto a iniziative di...