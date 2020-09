SPETTACOLI PIROTECNICI

ROVIGO Le due storiche aziende di fuochi artificiali del Polesine, sono letteralmente in ginocchio. Tra mancati ricavi per commesse saltate, dipendenti licenziati e futuro a dir poco nero, la Parente Fireworks di Melara e la Martarello Group di Arquà stanno facendo i conti con perdite gravissime.

«Ci sentiamo abbandonati da tutti - afferma l'amministratore delegato dell'azienda arquatese Michele Martarello - Siamo fermi allo 0,8% di fatturato. Con le sagre bloccate a mille persone non si può più fare niente e oramai la stagione clou è passata. Però i comizi elettorali li fanno, senza limiti di persone. Non abbiamo potuto effettuare alcun tipo di reintegro dei cassaintegrati. Per il momento siamo stati costretti a tenere a casa in cassa i dipendenti. E' presumibile che questa situazione durerà fino a metà novembre, se non rinnovano le casse Covid». La Martarello è rimasta con sole 15 persone, rispetto alla cinquantina, tra fissi e stagionali, che tutto l'indotto dei fuochi occupava fino all'estate 2019. «Non abbiamo potuto rinnovare 10 contratti a tempo determinato, quindi è un po' come averli licenziati», dicono in azienda.

Non è migliore la situazione in casa Parente. Lo testimonia Antonio Parente, uno dei responsabili della storica ditta nata a metà del 1800 in Puglia e trasferitasi in Polesine dopo la Seconda guerra mondiale. «Prima del Covid-19, non c'era festa patronale, religiosa, civile o di promozione turistica che non si concludesse con uno spettacolo di fuochi d'artificio, che molto spesso costituiva la principale attrazione per migliaia e spesso decine di migliaia di spettatori. L'emergenza sanitaria ha determinato la cancellazione degli eventi pubblici, delle feste patronali e anche delle tante feste che nelle serate estive allietavano ogni località, feste che anche se realizzate, hanno un programma ridotto che non prevede mai la realizzazione degli spettacoli pirotecnici. Così è successo anche per la festa del Redentore a Venezia, con lo spettacolo pirotecnico che ci è stato annullato dopo l'aggiudicazione e che, richiamando tutto il personale al lavoro, avevamo già completamente preparato. Le caratteristiche più apprezzate dello spettacolo pirotecnico, il fatto di essere gratuito ed essere di richiamo per migliaia di persone, in tempo di pandemia sono diventati il problema insormontabile alla loro realizzazione, perché senza biglietto d'ingresso sono impossibili da gestire e la forte attrazione per il pubblico è un potenziale pericolo d'assembramento. È così che nonostante sia terminato il lockdown e non vi sia un divieto esplicito alla realizzazione degli spettacoli pirotecnici la nostra fabbrica, come le altre aziende pirotecniche polesane, è completamente ferma». Alla Parente sono più di i 40 lavoratori in cassa integrazione.

In Polesine vi è una vera concentrazione di aziende pirotecniche, con tre fabbriche, un deposito e alcune attività di sola realizzazione di spettacoli, compresi i titolari e i collaboratori stagionali, un centinaio di famiglie in forte difficoltà. «Per le aziende la situazione è tragica, in quanto l'attività di per sé è fortemente stagionale, con il fatturato concentrato nei 3/4 mesi estivi e l'azzeramento delle commesse, e di conseguenza degli incassi, provoca un danno irreversibile che porterà le aziende alla chiusura o nella migliore delle ipotesi a un indebitamento che si ripercuoterà sugli anni futuri - aggiunge Parente - Questa stagione estiva è oramai saltata e sarà necessario arrivare all'estate del 2021 per avere incassi significativi».

