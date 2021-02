In tempi di pandemia ogni aiuto è ben accetto per le persone che faticano ad arrivare alla fine del mese. A Castelmassa arriva la spesa sospesa, una bella iniziativa nata grazie alla sinergia di punto vendita di Coop Reno, Amministrazione comunale e associazioni di volontariato. Nasce così una sorta di dono sospeso da destinare a chi ne ha bisogno. Aderire è semplice: i clienti del supermercato possono acquistare un bene di prima necessità e lasciarlo nell'apposito carrello per i soggetti fragili. Poi i volontari effettueranno le consegne alle persone in difficoltà. Il progetto è stato presentato dall'assessore alle Politiche sociali Alessandra Carta: «Grazie all'iniziativa proposta da Coop Reno in collaborazione con il Comune e i volontari vincenziani del Centro di Ascolto, chi vorrà potrà donare generi alimentari che saranno consegnati alle persone che ne hanno necessità». Sul fronte della beneficenza sono giorni intensi per le associazioni del territorio. Stanno aumentando i nuclei familiari provati dalla crisi economica innescata dalla pandemia. A volte quindi basta un piccolo gesto per aiutare chi soffre. Il gruppo di volontariato vincenziano con una breve nota ufficiale ha comunicato che «riaprono i cancelli della raccolta indumenti usati. È possibile recarsi al punto raccolta e depositare il materiale usato, purché questo sia in buone condizioni e quindi riutilizzabile».

A.Garb.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA