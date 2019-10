Spazi urbani da riempire e riqualificare: in mostra le proposte degli architetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ORDINE DEGLI ARCHITETTIROVIGO Circa 50 progetti realizzati da 30 architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori polesani saranno in mostra alla Gran Guardia da martedì 29 ottobre al 6 novembre come contributo al dibattito sul ruolo dell'architettura per la qualità di vita, il recupero e la riqualificazione degli spazi. L'iniziativa è la risposta all'appello presentato nel 2018 dall'Ordine provinciale ai 315 iscritti in Polesine: presentare le loro opere più rappresentative per mostrare cambiamenti e nuove sensibilità emergenti,...