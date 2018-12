Spazi urbani da reinventare e culture da fondere: l'esperienza della Caritas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CARITASROVIGO Imparare a fare la feijoada e il cous cous in piazzetta Annonaria, invece di mangiare la solita minestra. Riempire la notte con le note suonate negli angoli della città dagli allievi del conservatorio Venezze, per mettere la voglia di uscire di casa e, magari, ballare un tango col vicino di casa. Trasformare piazza Merlin in una biblioteca all'aperto. Insomma, gustare nuovi sapori, vivere nuovi spazi, aprirsi alle persone che condividono la città: è così che immaginano Rovigo le tante donne che frequentano la scuola di...