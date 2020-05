IL DELTA

PORTO TOLLE Anche se la Regione Veneto ha diffuso le linee guida per gli stabilimenti balneari e le spiagge, si dovrà attendere ancora un po' prima di poter prendere la tintarella nell'estremo Delta: a Barricata la passerella di collegamento dovrebbe essere installata a giorni, mentre a Boccasette gli operatori stanno facendo le ultime rifiniture. L'obiettivo sembra proprio essere il ponte del 2 giugno per partire in pompa magna.

REGOLE AMMORBIDITE

«Le nuove disposizioni ci fanno ben sperare commenta Alice Saggia, presidente del consorzio Giovani spiagge che rappresenta le spiagge di Barricata e Boccasette nonché titolare del Bagno Olimpo - Sicuramente sono direttive più ragionevoli, in questo modo tutti i locali possono aprire». Le istruzioni messe in campo dalla Regione hanno fatto tirare un sospiro di sollievo ai balneari che erano non poco preoccupati per la stagione ormai alle porte. «Normalmente, le scorse estati gli ombrelloni avevano circa 15 metri quadrati sottolinea Saggia - Quindi riusciremo a mantenere gli spazi standard, ci basterà adottare le misure di sanificazione necessarie. Essendo le nostre attività piccole rispetto a quelle delle zone limitrofe ci risulterà abbastanza semplice anche mantenere una lista clienti». Fa sponda anche Caterina Moschini, del Bagno Soleluna: «Abbiamo avuto un buon risveglio con le disposizioni, ancora stanno arrivando circolari, ma sembra che siano quelle ufficiali. Siamo contenti perché sono più elastiche rispetto a quelle iniziali dell'Inail».

La paura era soprattutto di non essere messi nelle condizioni di poter lavorare serenamente: «È un sistema di lavoro sicuramente più gestibile anche per gli stessi posti a sedere degli ombrelloni, che rimane per noi nella norma evidenzia l'imprenditrice -. A Barricata abbiamo sempre avuto ampi spazi con gli ombrelloni, 4 metri per 4, quindi siamo già oltre i 10 metri quadrati che ci ha dato come limite la Regione. Direi che va tutto per il meglio. Adesso dobbiamo armarci di mascherine, cartelli informativi, modificare un po' il nostro sistema di lavoro, ma nulla di impossibile: l'importante è cominciare».

Per quanto riguarda il sistema di prenotazioni consigliato nelle linee-guida, era già attivo nei vari stabilimenti deltini per una miglior organizzazione, quindi nulla di nuovo sotto il sole. I servizi igienici saranno dotati di dispenser come solito, così come la pulizia sarà effettuata più volte al giorno, mentre altri erogatori di sanificante saranno posizionati in altri punti delle attività. Se con le disposizioni che aveva proposto Inail si rischiava di ridurre fino a un terzo la capienza degli ombrelloni, per le perle del Delta non cambia assolutamente nulla quest'anno se non che sono state insignite dell'ambita Bandiera Blu ricevuta per la prima volta.

TAGLIO DI POSTI

Ma sulle spiagge portotollesi non si va solo per prendere il sole o fare un tuffo in acqua, spesso si va anche per mangiare qualcosa di tipico. Lì, gli operatori dovranno fare i conti con una leggera diminuzione dei posti: «Non ci staranno tutte le persone di prima prosegue Saggia -, ma poco importa, sempre meglio che dover chiedere le certificazioni per nucleo famigliare. Per l'italiano la convivialità è alla base della cultura e con le linee guida dell'Inail sfumava tutto». Per quest'anno pare inoltre che si dovrà fare a meno delle feste, così come mancheranno le postazioni giochi per i bambini. «Comportano assembramenti e quindi non ci saranno dichiara la presidente - Si potranno fare solo sport individuali o che comportano una certa distanza come i racchettoni, ma niente tornei di calcetto o beach-volley». Da Boccasette, Edoardo Veronese del Bagno Azzurra conclude: «Per quanto ci riguarda aspetteremo fine mese per poter essere operativi con le prescrizioni emesse dalla Regione, sia per la guida alla sanificazione che per la gestione in generale».

Anna Nani

