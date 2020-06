SPACCIO DI DROGA

UN ANNO E MEZZO

DI CARCERE PER

1 KG DI MARIJUANA

(F.Cam.) Un anno e mezzo per un chilo di droga: si è chiusa ieri con un patteggiamento la vicenda dell'arresto del 33enne rodigino Mycol Braga, avvenuto a febbraio. La Sezione antidroga della Squadra mobile lo stava già tenendo d'occhio perché sospettava che potesse essere al centro di un giro di spaccio cittadino. Il 21 febbraio hanno seguito e controllato un 45enne, entrato e uscito dopo pochi minuti da casa sua, e gli hanno trovato addosso oltre una decina di grammi di marijuana, che il giovane ha ammesso di aver appena acquistato da un amico. Il tassello che serviva per chiudere il cerchio e far scattare il blitz nell'appartamento in centro di Braga: dalla perquisizione è saltato fuori oltre un chilo fra hashish e marijuana. Per la precisione, 497,4 grammi di hashish e 554 grammi di marijuana, tutto sequestrato così come un bilancino di precisione e 850 euro in contanti. Per il 33enne, incensurato, era scattato l'arresto in flagranza, ai domiciliari, convalidato nella direttissima del giorno successivo con l'emissione della misura cautelare dell'obbligo di firma. Ieri, assistito dall'avvocato Federica Doni, ha scelto la via del patteggiamento, accolta dal giudice Silvia Varotto.

CENTRO LE TORRI

UBRIACO RUBA LE BIRRE

E SEMINA IL PANICO ALLA COOP: FINISCE IN QUESTURA

(F.Cam.) Voleva prendere delle birre alla Coop. Ma senza pagarle. Non solo, ma volendo anche far valere le proprie ragioni quando gli è stato chiesto di farlo. L'uomo, di origini straniere, era visibilmente ubriaco e, quando il personale del supermercato e il responsabile della sicurezza lo hanno fermato alle casse, ha iniziato a inveire nella propria lingua, urlando e brandendo minacciosamente le bottiglie di vetro. Al punto che è stato necessario l'intervento della polizia per riportare la calma al centro commerciale Le Torri, in via Sacro Cuore. Due le volanti accorse sul posto, attorno alle 19 di ieri. Gli agenti delle due volanti, che già conoscevano il soggetto, perché seppur non viva a Rovigo è da qualche giorno che gravita in città, sono riusciti a placarlo, facendolo salire in auto e accompagnandolo in Questura per le operazioni di identificazione e per le denunce che verranno sporte contro di lui per le ipotesi di reato di furto e, probabilmente, di minaccia aggravata.

